Бледанс вступилась за Долину: «Может пойти по зеленому коридору»

Эвелина Бледанс вступилась за Ларису Долину. Актриса уверена, что всеобщие нападки на певицу несправедливы. На презентации нового сезона телеканала ТВ-3 актриса высказалась о скандальной ситуации со «схемой Долиной» и поведением звезды.
Бледанс подчеркнула, что давно дружит с певицей и может сказать многое в ее защиту.
Лариса Александровна очень хороший друг, и их дружба длится много лет, потому Бледанс закономерно вступается за приятельницу.
В данной ситуации нападки на певицу несправедливы. К тому же, она очень много сделала для культуры, так что имеет право на некоторые преференции.
— Я считаю, что народная артистка, которая всю свою жизнь отдала людям, может пойти по «зеленому коридору» и получить какие-то отдельные привилегии, — заявила Эвелина в беседе с Super.ru.
При этом Бледанс сочувствует и другой стороне — покупательнице недвижимости, а также всем людям, которые оказались в столь незавидном положении.
— Но насчет Ларисы Александровны я ей желаю только радостного исхода этого дела, — отметила актриса.