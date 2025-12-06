Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бледанс вступилась за Долину: «Может пойти по зеленому коридору»

Такие преференции певица заслужила потому, что многое сделала для российской культуры.

Источник: Комсомольская правда

Эвелина Бледанс вступилась за Ларису Долину. Актриса уверена, что всеобщие нападки на певицу несправедливы. На презентации нового сезона телеканала ТВ-3 актриса высказалась о скандальной ситуации со «схемой Долиной» и поведением звезды.

Бледанс подчеркнула, что давно дружит с певицей и может сказать многое в ее защиту.

Лариса Александровна очень хороший друг, и их дружба длится много лет, потому Бледанс закономерно вступается за приятельницу.

В данной ситуации нападки на певицу несправедливы. К тому же, она очень много сделала для культуры, так что имеет право на некоторые преференции.

— Я считаю, что народная артистка, которая всю свою жизнь отдала людям, может пойти по «зеленому коридору» и получить какие-то отдельные привилегии, — заявила Эвелина в беседе с Super.ru.

При этом Бледанс сочувствует и другой стороне — покупательнице недвижимости, а также всем людям, которые оказались в столь незавидном положении.

— Но насчет Ларисы Александровны я ей желаю только радостного исхода этого дела, — отметила актриса.