Кадыров анонсировал удары по «военным террористическим» объектам Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал ответить на удар по Грозному точечными ударами по военным целям Украины. Он назвал атаку на высотные дома в центре чеченской столицы бессмысленной и трусливой.

Кадыров: наши удары будут по военным целям, а не по мирным объектам.

«Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жесткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов», — предупредил Кадыров в своем telegram-канале.

В своем сообщении глава Чечни также осудил сегодняшний удар по высоткам в Грозном, заявив, что он не имеет тактического смысла. Кадыров уверен, что чеченский народ запугать невозможно и пообещал отремонтировать поврежденное здание. Ранее Кадыров призвал украинских бойцов встретиться лицом к лицу в указанном ими месте, если они хотят воевать, а не устраивать теракты.

