Календарь на 6 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День основания столицы Кито — Эквадор. Кито — один из старейших и красивейших городов Латинской Америки. Он был построен в конце первого тысячелетия как центр племени киту, позже его завоевали инки. В XVI веке испанцы захватили эту территорию, и 6 декабря 1534 года был официально выпущен акт об основании города Кито. В 1830 году этот населенный пункт стал столицей независимого государства Эквадор. В 1978 году его одним из первых включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. День рождения эквадорской столицы празднуют всю первую неделю декабря.