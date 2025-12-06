Ричмонд
Пострадавшие от «эффекта Долиной» обвинили певицу в попытке обелить себя

Покупатели квартир, пострадавшие от действий недобросовестных продавцов, ответили на заявление Ларисы Долиной о намерении вернуть деньги Полине Лурье. Как сообщает SHOT, в своём обращении они обвинили певицу в попытке «обелить себя перед простыми людьми».

Они также выразили сомнение в искренности намерений Долиной, отметив, что «честный человек не пошёл бы в суд».

Пострадавшие от «эффекта Долиной» записали обращение к певице. Видео Telegram / SHOT.

Сама Полина Лурье отказалась комментировать произошедшую ситуацию и участвовать в спецвыпуске передачи «Пусть говорят» и призвала дождаться решения суда.

Эта реакция последовала после публичного обещания певицы полностью компенсировать стоимость квартиры покупательнице. По её словам, Лурье не причастна к мошеннической схеме. При этом Долина собирается поэтапно вернуть 112 миллионов рублей. Однако Полина Лурье отказалась от такой схемы.

