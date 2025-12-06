Пострадавшие от «эффекта Долиной» обвинили певицу в попытке обелить себя

Они также выразили сомнение в искренности намерений Долиной, отметив, что «честный человек не пошёл бы в суд».
Пострадавшие от «эффекта Долиной» записали обращение к певице. Видео Telegram / SHOT.
Сама Полина Лурье отказалась комментировать произошедшую ситуацию и участвовать в спецвыпуске передачи «Пусть говорят» и призвала дождаться решения суда.
Эта реакция последовала после публичного обещания певицы полностью компенсировать стоимость квартиры покупательнице. По её словам, Лурье не причастна к мошеннической схеме. При этом Долина собирается поэтапно вернуть 112 миллионов рублей. Однако Полина Лурье отказалась от такой схемы.
