Иннополис 30-х годов. Как казанский Соцгород стал местом силы

В России соцгородов не так много — чуть больше десяти. Почему интерес к ним растет по всей стране, и чем уникален микрорайон, возведенный в 1938 — 1954 гг. в Казани?
Город мечты.
Магнитогорск, Новосибирск, Казань, Пермь, Комсомольск-на-Амуре, Екатеринбург и Краснокамск, Орск участвуют в проекте «Соцгорода на карте России», посвященном столетию индустриализации в России. Она стартовала 18 декабря 1925 г., когда в стране начали составлять первый пятилетний план. Шли грандиозные преобразования — СССР из аграрной страны превращался в промышленную державу.
«Индустриализация — это не только фабрики и заводы. Еще это инфраструктура для счастливой жизни рабочего класса, — подчёркивает представитель Орска Иван Сотников. — Мы хотим, чтобы каждый из городов рассказал свою историю».
Казанцы свою историю уже рассказали и показали — на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив сняли в этом году документальный фильм о Соцгороде.
Свое официальное название «посёлок им. Серго Орджоникидзе» микрорайон получил потому, что именно нарком тяжелой промышленности дал добро на строительство комбината, лично определил место для жилого района.
А ещё Соцгород в Авиастроительном районе часто называют городом мечты. И это не фигура речи. Микрорайон для казанских авиастроителей спроектировали как прообраз города мечты московские специалисты из института «Гипрогор» (Государственного института по проектированию городов), а также из команды создателя сталинского ампира, архитектора Ивана Жолтовского. Продумали всю инфраструктуру до мелочей. Промышленную зону от жилой отделяют с одной стороны парк, с другой — роща. С западной стороны начинаются садовые общества заводчан.
В строительстве участвовали те же самые мастера, которые работали в Московском метрополитене. Они отделывали мрамором стены и лестницы Дворца культуры имени Ленина. Есть в Соцгороде и уникальные для Казани архитектурные решения. Так, дом по ул. Белинского, 5, построенный в 1938 г ., украшает единственная в городе арка высотой в три этажа.
С видом на восход солнца.
Краевед Наталья Урейская после того, как поближе познакомилась с Иннополисом, нашла новое определение для Соцгорода — Иннополис 1930-х годов. В Иннополисе формируется новое сообщество — айтишники, люди, которые работают в новой цифровой индустрии. А соцгорода 1930-х годов формировали сообщество людей, которые трудятся, живут в индустриальном обществе. Поэтому соцгорода проектировали не только инженеры — их концепцию обсуждала команда специалистов, в которую входили и медики, психологи, педагоги.
"Так, Дворец культуры имени Ленина не просто культурное учреждение. Оно выполняло функцию сплочения трудового коллектива, — отмечает Наталья Урейская. — Каждую субботу заводчане своими силами устраивали там творческие вечера. Допустим, объединялись два отдела и три цеха. Этот коллектив должен был подготовить творческое действо. В заводской газете я читала, что какой-то коллектив подготовил программу о том, как строился завод или как он работал во время войны. Кто-то писал сценарий, кто-то участвовал в хоре.
Перед началом концерта передовики производства вносили в зал знамёна этого цеха. Зал вставал, отдавая дань уважения труду предыдущих поколений. Культура проведения таких мероприятий работала на производственный процесс. То есть люди понимали значимость своего труда, своего коллектива. Это чувствуют и наши современники. Меня удивило высказывание одного из руководителей конструкторского бюро, молодого мужчины: «Соцгород построен таким образом, что, когда мы идём по ул. Лядова, а потом через парк на завод, мы видим восход солнца. И настраиваемся на работу. А когда мы возвращаемся к себе в жилой район, мы, любуясь закатом, настраиваемся на отдых».
Матрица разных смыслов.
Нет, краевед не призывает идеализировать советскую эпоху. Насколько сложным, драматичным было то время, можно понять из истории самого известного жителя казанского Соцгорода — будущего конструктора космической техники Сергея Королева.
Королев был осужден по ложному доносу, обвинен в троцкизме. В Казань Королев прибыл в 1942 г. в качестве заключенного. Своя квартира — в пятиэтажке по ул. Лядова, 5 — появилась у него в 1944 г. Только после того, как указом президиума Верховного Совета СССР его и других работников казанской «шарашки» досрочно освободили, сняли судимость.
Королев в Казани занимался разработкой жидкостного реактивного двигателя (Конкурс для любителей истории в № 48 с. г.) и едва не погиб во время испытательного полета. Будущего генерального конструктора спас летчик-испытатель, Герой Советского Союза Александр Васильченко, сумев посадить горящий самолёт. Королев о замечательном казанском летчике помнил всю жизнь. Портрет Васильченко стоял в его рабочем кабинете.
«Это время — матрица различных смыслов — были и репрессии, и дух добрососедства, товарищества, общей цели, — рассуждает Наталья Урейская. — Так, памятник Орджоникидзе в казанском Соцгороде поставлен не члену Политбюро ЦК ВКП (б), а человеку, поднявшему промышленность в нашей стране. Даже когда смотришь фотографии реальных людей того времени — вот они сидят на зрительских трибунах на футбольном матче, вот участвуют в каких-то соревнованиях, идут на демонстрацию, чувствуешь, что это не случайно собравшиеся люди, это коллектив, между ними есть взаимосвязь, есть общее дело».
КСТАТИ.
«Поехали!», с которым Гагарин полетел в космос, впервые прозвучало в Казани. Герой Советского Союза Марк Галлай в книге «Испытано в небе» пишет, что бывал в казанском Соцгороде. В 1947 г., испытывая самолёт Ту-4 на аэродроме 22-го завода, он вместо положенного «Экипаж, взлетаю!», чтобы снять напряжение, сказал «Поехали!». А когда Королев пригласил Галлая тренировать первый отряд космонавтов, он, запуская космонавтов на центрифугах, тоже говорил «Поехали!».