В ГД раскрыли, какие документы нужны для повышенной пенсии в 2026 году

«Конец года для пенсионера — это важный момент для проверки того, все ли основания для повышенной пенсии учтены. Для многих важны персональные надбавки, которые зависят от документов. Если пенсия по старости назначена и при этом в семье есть нетрудоспособные иждивенцы — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, супруг или родители с инвалидностью, — есть смысл до конца декабря подать заявление на доплату», — сказал Панеш РИА Новости.