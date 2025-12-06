«Леденящее душу зрелище»: в Тюмени в холодном озере оказались десятки человек. Видео

Соревнования среди «моржей» стартовали 5 декабря.
В Тюмени 5 декабря стартовал первый этап Кубка России по зимнему плаванию. В ледяную воду местного озера вышли около 270 участников из 22 регионов страны. Соревнования проходят в формате многодневного турнира, впереди у спортсменов еще два состязательных дня. Об этом сообщили в департаменте спорта Тюменской области.
«В Тюмени стартовал первый этап Кубка России по зимнему плаванию. В нем принимают участие порядка 270 моржей из 22 регионов страны», — уточнили в ведомстве.
В первый день спортсмены соревновались в брассе на дистанции 25 метров, а также в вольном стиле на 50 и 200 метров. Кроме того, были проведены эстафеты 4×25 метров в брассе, в том числе смешанные составы.
Перед стартом участников и зрителей поприветствовали представители региональных ведомств и общественных организаций. Среди них — начальник управления по спорту департамента физической культуры и спорта Тюменской области Александр Шатохин, начальник УМВД по региону Александр Смирнов, глава МЧС по области Артур Хачатрян. Также собравшихся напутствовали куратор партийного проекта Единой России «Моржи Тюмени» Алексей Салмин и председатель центра закаливания и зимнего плавания «АквАйСпорт-Тюмень» Татьяна Редькина.