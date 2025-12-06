Ларису Долину обманул Человек-паук: Опубликовано фото паспорта мошенника

Лариса Долина призналась, что после продажи квартиры и перевода денег лжесотрудникам Росфинмониторинга аферисты попытались заставить ее продать загородный дом. Об этом певица рассказала в эфире программы «Пусть говорят».
Чтобы убедить Долину, злоумышленник прислал фальшивый паспорт. На нем, вероятно, была использована сгенерированная фотография, напоминающая актера Тома Холланда из фильма «Человек-пауке».
На фото отчетливо заметен псевдоним злоумышленника — Андрей Олегович Лукин 1989 года, город рождения — Москва.
Фото: кадр из программы «Пусть говорят».
«Это произошло в самом начале августа. Я помню этот день, то есть ночь, я не спала ночью целую. Написала Лине, своей дочери, в 6 утра. “Лина, у меня беда!” Она тут же примчалась ко мне. А в этот момент Лукин продолжал настаивать на том, чтобы я поехала к нотариусу, сделала доверенность на его имя. Он даже по моей просьбе прислал мне свои паспортные данные, где фотографии совершенно не сходились с той фотографией, которая была в аватарке, когда он мне звонил», — сказала певица.
