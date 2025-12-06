Ричмонд
Семь регионов Центральной России ввели повышенную готовность из-за угрозы БПЛА

На территориях Воронежской, Ивановской, Липецкой, Белгородской, Тульской областей и других прилегающих районов Центральной России введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников. Об этом предупреждают главы регионов и МЧС.

В ряде регионов действует режим повышенной опасности из-за дронов.

На территориях Воронежской, Ивановской, Липецкой, Белгородской, Тульской областей и других прилегающих районов Центральной России введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников. Об этом предупреждают главы регионов и МЧС.

«В Воронежской, Ивановской, Липецкой, Белгородской и Тульской областях объявлена угроза атаки БПЛА. В Липецкой и Воронежской областях работают системы ПВО и средства подавления. В Пензенской области в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. Жителям необходимо укрыться в безопасных помещениях, не подходить к окнам и не вести фото- и видеосъемку работы сил противовоздушной обороны», — сообщают губернаторы регионов и местные управления МЧС.

Ранее в пригороде Воронежа силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, при падении обломков была повреждена линия электропередач. В Воронежской области угроза ударов сохраняется в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах.

