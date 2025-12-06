Перевод денег за границу в 2025—2026 году: что разрешили в России с 8 декабря

Перевод денег за границу в 2025—2026 годах: что разрешили с 8 декабря.
В начале декабря правила перевода денег за границу из России снова поменялись. Люди, которые в 2025 году планируют оплатить учёбу детям, поддержать родственников или купить квартиру за рубежом, получили заметное облегчение. Банк России объявил о снятии ограничений на переводы валюты с 8 декабря, и это движение сразу подхватили банки и сервисы переводов.
Одни вздохнули с облегчением. Другие, напротив, растерялись: что теперь разрешено, кому можно переводить, а кому нет, и до какого срока действуют послабления? Давайте разбираться.
Главное изменение: с 8 декабря 2025 года.
Главная новость: лимиты на перевод денег за границу в 2025 году отменены для двух групп:
— для граждан России;
— для физических лиц-нерезидентов из дружественных стран.
Если раньше приходилось укладываться в месячные лимиты — миллион долларов при банковском переводе или десять тысяч через системы денежных переводов, — то теперь этих ограничений нет. Сумму в валюте можно отправлять целиком, дробить на части, переводить раз в месяц или каждый день — формально это уже неважно.
Но важная деталь осталась прежней: цель перевода должна быть понятной и подтверждённой. То есть полная свобода по суммам не означает, что можно отправить что угодно куда угодно без документов.
Кому разрешили переводить валюту за рубеж.
Для граждан РФ правила стали проще: перевод валюты за рубеж для любых личных целей — образование, лечение, покупка недвижимости, содержание семьи — снова возможен без лимитов. Это касается и «традиционных» валют вроде долларов и евро и более редких валют, если банк их обслуживает.
Вторая группа — нерезиденты из дружественных стран. Им также разрешено отправлять средства за границу без прежних ограничений. Для многих иностранных сотрудников, студентов и специалистов это важное изменение: раньше они вынуждены были распределять переводы на несколько месяцев, а теперь могут совершать их разово.
При этом банки всё равно спрашивают документы: трудовой договор, договор аренды, медицинские бумаги, подтверждения расходов. Это обычный процесс, он не исчезает.
Кто по-прежнему не может переводить деньги.
Нерезиденты из недружественных стран.
Правила для этой категории остаются жёсткими. Если человек — нерезидент недружественной страны и не работает в России, он не может совершать переводы за рубеж.
Если же работает, разрешена лишь отправка сумм в размере официальной зарплаты. Ни доллара сверх оклада, ни накоплений, ни средств от продажи имущества.
Для компаний из недружественных стран ограничение не поменялось: переводы запрещены. Исключение — организации, которые контролируются российскими гражданами или российскими компаниями.
То есть изменения декабря затронули именно физических лиц, а не бизнес.
До какого срока действуют новые правила.
Все послабления носят временный характер. Снятие ограничений действует до 7 июня 2026 года. Это тот срок, который ЦБ закрепил в официальных документах. Ни продлений, ни сокращений пока не объявлено, поэтому ориентироваться стоит именно на эту дату.
Какие документы нужны для перевода в 2025 году.
Вопрос, который волнует почти всех: можно ли теперь переводить без документов? Короткий ответ: нет, нельзя.
Даже при снятии лимитов банки требуют:
— договор с университетом, если платите за учёбу;
— подтверждение лечения или медицинские счета;
— договор купли-продажи или бронирования недвижимости;
— документы на родство, если отправляете деньги семье;
— любые бумаги, которые доказывают правомерность цели.
Это не прихоть банков — такая обязанность закреплена регулятором и направлена на контроль валютных операций.
Через какие банки и системы можно переводить.
Переводы можно делать через любые российские банки, которые соответствуют требованиям ЦБ и выполняют валютные операции.
Если говорить о том, какие банки переводят за рубеж в 2025 году, то это почти все крупные игроки: технических ограничений на отправку нет. Сервис может отличаться лишь скоростью проведения операций и способом доставки денег.
Валюты — доллары, евро, фунты, дирхамы, юани и другие — переводятся без ограничений по сумме, если они находятся на счету.
Системы денежных переводов по-прежнему работают, но банки чаще предлагают стандартные международные переводы, поскольку для крупных сумм это надёжнее и быстрее.
Частые вопросы.
Можно ли оплатить учёбу за границей в 2025 году?
Да, можно. Это одна из самых распространённых целей. Переводите сумму на университетский счёт, прикладываете договор и счёт на оплату — и операция проходит в рамках новых правил.
Можно ли оплатить Mastercard или зарубежные онлайн-сервисы?
Оплатить карту напрямую — нет, этого не позволяют санкционные ограничения. Но можно отправлять деньги на зарубежный банковский счёт, если он принадлежит вам или члену семьи. Уже с этого счёта человек может оплачивать Mastercard, PayPal или другие сервисы.
Можно ли переводить деньги на PayPal?
Да, если в принимающей стране PayPal принимает банковские переводы. Российские банки могут направлять средства на зарубежный счёт PayPal, но система не всегда принимает такие операции. Это зависит не от российских правил, а от политики самого сервиса.
Можно ли вывести валюту из России полностью?
Если вы гражданин РФ или нерезидент из дружественной страны — да, можно, но при соблюдении всех условий: документально подтверждённая цель, официальные банковские каналы, отсутствие попыток обхода ограничений.
Где проверить актуальный статус ограничений.
Самый надёжный источник — официальный сайт Банка России, раздел «Новости» или «Разъяснения». Там появляются все обновления, включая предельные сроки, новые требования и технические детали. Дополнительно можно проверять информацию на сайтах крупных банков: они оперативно обновляют инструкции для клиентов.