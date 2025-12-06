Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перевод денег за границу в 2025—2026 году: что разрешили в России с 8 декабря

Можно ли вывести валюту из России в декабре 2025-го? Кому разрешили переводы за рубеж, какие нужны документы и до какого срока действует послабление — по данным Банка России в материале Life.ru.

Перевод денег за границу в 2025—2026 годах: что разрешили с 8 декабря.

В начале декабря правила перевода денег за границу из России снова поменялись. Люди, которые в 2025 году планируют оплатить учёбу детям, поддержать родственников или купить квартиру за рубежом, получили заметное облегчение. Банк России объявил о снятии ограничений на переводы валюты с 8 декабря, и это движение сразу подхватили банки и сервисы переводов.

Одни вздохнули с облегчением. Другие, напротив, растерялись: что теперь разрешено, кому можно переводить, а кому нет, и до какого срока действуют послабления? Давайте разбираться.

Главное изменение: с 8 декабря 2025 года.

Главная новость: лимиты на перевод денег за границу в 2025 году отменены для двух групп:

— для граждан России;

— для физических лиц-нерезидентов из дружественных стран.

Если раньше приходилось укладываться в месячные лимиты — миллион долларов при банковском переводе или десять тысяч через системы денежных переводов, — то теперь этих ограничений нет. Сумму в валюте можно отправлять целиком, дробить на части, переводить раз в месяц или каждый день — формально это уже неважно.

Но важная деталь осталась прежней: цель перевода должна быть понятной и подтверждённой. То есть полная свобода по суммам не означает, что можно отправить что угодно куда угодно без документов.

Кому разрешили переводить валюту за рубеж.

Для граждан РФ правила стали проще: перевод валюты за рубеж для любых личных целей — образование, лечение, покупка недвижимости, содержание семьи — снова возможен без лимитов. Это касается и «традиционных» валют вроде долларов и евро и более редких валют, если банк их обслуживает.

Вторая группа — нерезиденты из дружественных стран. Им также разрешено отправлять средства за границу без прежних ограничений. Для многих иностранных сотрудников, студентов и специалистов это важное изменение: раньше они вынуждены были распределять переводы на несколько месяцев, а теперь могут совершать их разово.

При этом банки всё равно спрашивают документы: трудовой договор, договор аренды, медицинские бумаги, подтверждения расходов. Это обычный процесс, он не исчезает.

Кто по-прежнему не может переводить деньги.

Нерезиденты из недружественных стран.

Правила для этой категории остаются жёсткими. Если человек — нерезидент недружественной страны и не работает в России, он не может совершать переводы за рубеж.

Если же работает, разрешена лишь отправка сумм в размере официальной зарплаты. Ни доллара сверх оклада, ни накоплений, ни средств от продажи имущества.

Для компаний из недружественных стран ограничение не поменялось: переводы запрещены. Исключение — организации, которые контролируются российскими гражданами или российскими компаниями.

То есть изменения декабря затронули именно физических лиц, а не бизнес.

До какого срока действуют новые правила.

Все послабления носят временный характер. Снятие ограничений действует до 7 июня 2026 года. Это тот срок, который ЦБ закрепил в официальных документах. Ни продлений, ни сокращений пока не объявлено, поэтому ориентироваться стоит именно на эту дату.

Какие документы нужны для перевода в 2025 году.

Вопрос, который волнует почти всех: можно ли теперь переводить без документов? Короткий ответ: нет, нельзя.

Даже при снятии лимитов банки требуют:

— договор с университетом, если платите за учёбу;

— подтверждение лечения или медицинские счета;

— договор купли-продажи или бронирования недвижимости;

— документы на родство, если отправляете деньги семье;

— любые бумаги, которые доказывают правомерность цели.

Это не прихоть банков — такая обязанность закреплена регулятором и направлена на контроль валютных операций.

Через какие банки и системы можно переводить.

Переводы можно делать через любые российские банки, которые соответствуют требованиям ЦБ и выполняют валютные операции.

Если говорить о том, какие банки переводят за рубеж в 2025 году, то это почти все крупные игроки: технических ограничений на отправку нет. Сервис может отличаться лишь скоростью проведения операций и способом доставки денег.

Валюты — доллары, евро, фунты, дирхамы, юани и другие — переводятся без ограничений по сумме, если они находятся на счету.

Системы денежных переводов по-прежнему работают, но банки чаще предлагают стандартные международные переводы, поскольку для крупных сумм это надёжнее и быстрее.

Частые вопросы.

Можно ли оплатить учёбу за границей в 2025 году?

Да, можно. Это одна из самых распространённых целей. Переводите сумму на университетский счёт, прикладываете договор и счёт на оплату — и операция проходит в рамках новых правил.

Можно ли оплатить Mastercard или зарубежные онлайн-сервисы?

Оплатить карту напрямую — нет, этого не позволяют санкционные ограничения. Но можно отправлять деньги на зарубежный банковский счёт, если он принадлежит вам или члену семьи. Уже с этого счёта человек может оплачивать Mastercard, PayPal или другие сервисы.

Можно ли переводить деньги на PayPal?

Да, если в принимающей стране PayPal принимает банковские переводы. Российские банки могут направлять средства на зарубежный счёт PayPal, но система не всегда принимает такие операции. Это зависит не от российских правил, а от политики самого сервиса.

Можно ли вывести валюту из России полностью?

Если вы гражданин РФ или нерезидент из дружественной страны — да, можно, но при соблюдении всех условий: документально подтверждённая цель, официальные банковские каналы, отсутствие попыток обхода ограничений.

Где проверить актуальный статус ограничений.

Самый надёжный источник — официальный сайт Банка России, раздел «Новости» или «Разъяснения». Там появляются все обновления, включая предельные сроки, новые требования и технические детали. Дополнительно можно проверять информацию на сайтах крупных банков: они оперативно обновляют инструкции для клиентов.