Губернатор Дмитрий Миляев открыл выставку «Тула — город-герой» в Музее Победы в Москве

«В этом году мы всей страной отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Тогда вся страна объединилась ради ее достижения. Тыл работал ради фронта, а фронт мужественно и героически сражался. Наши предки совершили подвиг мужества, героизма и безграничной любви к своей отчизне. Сегодня ребята, находящиеся в зоне специальной военной операции, повторяют подвиг наших предков. Именно поэтому 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества» — отметил Дмитрий Миляев.