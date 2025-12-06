Губернатор Дмитрий Миляев открыл выставку «Тула — город-герой» в Музее Победы в Москве

В Музее Победы на Поклонной горе 5 декабря открылась выставка «Тула — город-герой». Экспозиция приурочена сразу к трем памятным датам, которые будут отмечаться в 2026 году: 85-летию Тульской оборонительной операции, 50-летию присвоения Туле почетного звания «город-герой» и 81-й годовщине Великой Победы.
Выставку открыл губернатор региона Дмитрий Миляев. В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, глава администрации Тулы Илья Беспалов, сенаторы Совета Федерации и представители правительства Тульской области.
«В этом году мы всей страной отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Тогда вся страна объединилась ради ее достижения. Тыл работал ради фронта, а фронт мужественно и героически сражался. Наши предки совершили подвиг мужества, героизма и безграничной любви к своей отчизне. Сегодня ребята, находящиеся в зоне специальной военной операции, повторяют подвиг наших предков. Именно поэтому 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества» — отметил Дмитрий Миляев.
Губернатор напомнил, что жители региона героически сражались во время Тульской оборонительной операции. Благодаря их мужеству враг был остановлен на подступах к Москве.
Экспозиция, посвященная Тульской оборонительной операции, впервые демонстрируется в Музее Победы. На ней представлено около 400 экспонатов, в том числе более 200 подлинных предметов.
«Уникальность выставки заключается в том, что каждый человек сможет узнать о героическом подвиге туляков в ходе Тульской оборонительной операции. Это сражение было направлено на то, чтобы защитить нашу столицу. Тула всегда была и остается щитом и форпостом России», — подчеркнул Дмитрий Миляев.
Посетители экспозиции могут познакомиться с подлинными реликвиями времен Великой Отечественной войны, фотографиями, письмами и наградами защитников Родины. На выставке можно увидеть продукцию тульских мастеров: экспонаты, представленные «Тульским музейным объединением», «Тульским государственным музеем оружия», Музеем Победы.
Особого внимания заслуживают личные вещи участников войны — от знаменитых военачальников до тульских партизан и жителей Тулы, оборонявших город. Здесь можно увидеть предметы, когда-то принадлежавшие генерал-полковнику Ивану Болдину, маршалу Василию Чуйкову, генерал-майору Михаилу Бондаренко. Центральное место экспозиции занимает подлинная медаль «Золотая звезда» города-героя Тулы: ее 18 января 1977 года жителям вручил Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев.
В День воинской славы, который отмечается 5 декабря, Дмитрий Миляев также встретился с народным артистом РФ, руководителем студии «Военфильм» Игорем Угольниковым. В честь юбилейных событий Игорь Угольников предложил создать мультимедийный проект, посвященный обороне Тулы, а также снять документальный фильм «Тула. Город-герой».