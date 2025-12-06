В зоне СВО погиб родившийся в День Победы рядовой из Пермского края

Бойца проводили в последний путь 5 декабря.
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб родившийся в День Победы рядовой Василий Шакуров из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Очерского округа.
«На СВО в ходе боевых действий героически погиб рядовой Василий Шакуров. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Военнослужащий родился 9 мая 1984 года в деревне Верещагино Очерского района. Окончил Павловскую школу, после чего продолжил обучение в Профессиональном училище № 72 Нытвы, где освоил специальность тракториста-автомеханика. Бойца похоронили 5 декабря.
Близкие утверждают, что Василий Шакуров на слух определял неисправность техники.