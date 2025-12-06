Умер создавший танцующий дом в Праге архитектор Фрэнк Гери

Он умер у себя дома в Санта-Монике, штат Калифорния. Причина смерти — короткое респираторное заболевание.
Гери считают одним из главных архитекторов современности. Он стоял у истоков деконструктивизма. В 1989 году получил Притцкеровскую премию — главную награду в архитектуре.
Его самые известные работы — музей Гуггенхайма в Бильбао (1997), концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003) и Танцующий дом в Праге (1995).
Ранее Life.ru сообщил о смерти американского актёра японского происхождения Кэри-Хироюки Тагавы. Он был гражданином России и ушёл из жизни на 76-м году. Тагава скончался 4 декабря у себя дома в Санта-Барбаре. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.
