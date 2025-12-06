Ричмонд
Умер создавший танцующий дом в Праге архитектор Фрэнк Гери

Известный американский архитектор Фрэнк Гери скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает газета The New York Times.

Источник: Life.ru

Он умер у себя дома в Санта-Монике, штат Калифорния. Причина смерти — короткое респираторное заболевание.

Гери считают одним из главных архитекторов современности. Он стоял у истоков деконструктивизма. В 1989 году получил Притцкеровскую премию — главную награду в архитектуре.

Его самые известные работы — музей Гуггенхайма в Бильбао (1997), концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003) и Танцующий дом в Праге (1995).

Ранее Life.ru сообщил о смерти американского актёра японского происхождения Кэри-Хироюки Тагавы. Он был гражданином России и ушёл из жизни на 76-м году. Тагава скончался 4 декабря у себя дома в Санта-Барбаре. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.