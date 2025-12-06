Умер создавший танцующий дом в Праге архитектор Фрэнк Гери

Ранее Life.ru сообщил о смерти американского актёра японского происхождения Кэри-Хироюки Тагавы. Он был гражданином России и ушёл из жизни на 76-м году. Тагава скончался 4 декабря у себя дома в Санта-Барбаре. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.