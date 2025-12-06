Депутат назвал необходимые документы для получения повышенной пенсии в 2026 году

До 31 декабря текущего года гражданам следует подать документы на получение повышенной пенсии в 2026 году. Список документов назвал заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
— Если пенсия по старости назначена и при этом в семье имеются нетрудоспособные иждивенцы, то надо до конца декабря подать заявление на доплату. Закон дает право на прибавку в размере трети фиксированной выплаты на каждого иждивенца, максимум — на троих, — цитирует его РИА Новости.
По словам парламентария, если фиксированная выплата равняется 9584,69 рубля, то доплата в 2026 году будет составлять 3195 рублей за одного нетрудоспособного иждивенца. Для этого нужно предоставить свидетельство о рождении, справку из университета, подтверждения инвалидности и отсутствия собственной пенсии у иждивенца.
Также фиксированные выплаты к страховой пенсии в два раза увеличатся у пенсионеров, которым в конце года исполнится 80 лет, или у тех, кто оформит в декабре первую группу инвалидности.
Кроме того, если за пенсионером ухаживает родственник или другой человек, надо оформить официально данные, что тот, кто осуществляет уход, трудоспособен, но не работает и не получает страховую пенсию, сказано в статье.
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить размер пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Соответствующая информация следует из их обращения на имя главы Соцфонда России Сергея Чиркова.