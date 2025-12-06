Ричмонд
Shot: пострадавшие от «эффекта Долиной» обратились к певице после ее интервью

Люди, заявляющие об ущербе от так называемого «эффекта Долиной», записали обращение к певице после ее заявления о возврате Полине Лурье денег, уплаченных за квартиру. По мнению многих, певица просто пытается «обелить себя» перед народом.

Многих не убедила искренность заявлений Ларисы Долиной.

«Считаю, что Долина опять врет. Она просто пытается обелить себя перед простыми людьми», — поделилась мнением одна из пострадавших. «Для меня очевидно, что певица нас держит за дебилов, которые не понимают, что это у нее сегодня — попытка восстановить свой статус в обществе», — вторит ей другая.

«Любые слова Долиной, оправдание себя либо нападки на Лурье, либо нападки на судебную систему будут восприняты в штыки. Эти слова никому не нужны», — отметил другой автор ролика.

Скандал вокруг эстрадной дивы разгорелся в 2024 году после того, как она, став жертвой мошенников, под их давлением продала квартиру в Хамовниках матери-одиночке за 112 млн рублей, а затем вернула себе жилье. Суд не обязал певицу компенсировать Лурье уплаченную сумму, что оставило покупательницу без средств и крыши над головой, а сама история получила широкий резонанс, приведя к волне критики в адрес Долиной.