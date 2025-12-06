Shot: пострадавшие от «эффекта Долиной» обратились к певице после ее интервью

Скандал вокруг эстрадной дивы разгорелся в 2024 году после того, как она, став жертвой мошенников, под их давлением продала квартиру в Хамовниках матери-одиночке за 112 млн рублей, а затем вернула себе жилье. Суд не обязал певицу компенсировать Лурье уплаченную сумму, что оставило покупательницу без средств и крыши над головой, а сама история получила широкий резонанс, приведя к волне критики в адрес Долиной.