В Госдуме рассказали, какие документы подать для повышенной пенсии в 2026 году

Парламентарий добавил, что пенсия значительно увеличится у тех, кто достигнет 80 лет к концу 2025 года или оформит первую группу инвалидности в декабре. Им положено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Чтобы прибавка начислялась с января 2026 года, данные о дате рождения и группе инвалидности должны быть в системе Социального фонда. Решение медико-социальной экспертизы должно быть оформлено, а паспортные сведения — совпадать с записями в личном деле.