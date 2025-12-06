В Госдуме рассказали, какие документы подать для повышенной пенсии в 2026 году

Он отметил, что конец года — важное время для проверки учтены ли все основания для увеличения пенсии. Многие надбавки зависят от поданных документов. Если у пенсионера есть иждивенцы — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, супруг или родители-инвалиды, — стоит до конца декабря подать заявление на доплату.
Панеш пояснил, что закон позволяет получать прибавку в размере одной трети фиксированной выплаты за каждого иждивенца, но не более чем за трёх, передаёт РИА «Новости». При фиксированной выплате в 9584,69 рубля доплата в 2026 году составит около 3195 рублей за одного иждивенца, примерно 6390 рублей за двоих и до 9585 рублей за троих.
Для оформления надбавки нужны свидетельства о рождении, справка из вуза, документы об инвалидности и подтверждение, что иждивенец не получает собственную пенсию.
Парламентарий добавил, что пенсия значительно увеличится у тех, кто достигнет 80 лет к концу 2025 года или оформит первую группу инвалидности в декабре. Им положено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Чтобы прибавка начислялась с января 2026 года, данные о дате рождения и группе инвалидности должны быть в системе Социального фонда. Решение медико-социальной экспертизы должно быть оформлено, а паспортные сведения — совпадать с записями в личном деле.
Кроме того, Панеш отметил: если за пенсионером ухаживает родственник или другой человек, такой уход лучше оформить официально. Для этого подают заявление и подтверждают, что ухаживающий трудоспособен, не работает и не получает страховую пенсию.
