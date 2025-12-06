«Ушла эпоха»: в ХМАО скорбят по поводу кончины лучшего Деда Мороза России

«Скорбит весь Урай. Ушел из жизни Александр Скавыш. Лучший Дед Мороз России. Настоящий мастер перевоплощения и хранитель новогодних чудес. Его Дед Мороз — это не просто роль, а целая эпоха в сердцах зрителей: добрый, мудрый, по ‑настоящему волшебный», — сообщается в группе «Спектр+ г. Урай (22 кнопка)» во «ВКонтакте».