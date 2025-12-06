Ричмонд
Кадыров: военные объекты Украины будут атакованы в течение недели

Глава Чечни предупредил, что, начиная с завтрашнего дня, укрофашисты ощутят на себе жёсткий ответ за удар по зданию в Грозном.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предупредил, что в течение следующей недели украинские военные объекты подвергнуться ударам в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины по высотному строению в Грозном.

Кадыров подчеркнул, что речь идёт о жёстком ответе на действия украинской стороны. Он объявил, что атаки по украинским военным террористическим объектам начнутся уже в субботу.

«Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жёсткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!», — написал Кадыров в Telegram поздним вечером в пятницу, 5 ноября.

Глава Чечни отметил, что удар зданиям, находящимся в центре Грозного, не имеет никакого тактического смысла. Кроме того, действия Украины лишены даже «малейшей логики».

«Это такая сущность украинских фашистов — бить по слабым и незащищённым. Но этим укронатовцы ещё больше настроили против себя гражданское население. Чеченский народ никакими ударами и взрывами не испугать. Отмороженные фашисты этого не учли. Здание мы отремонтируем. Самое главное — нет жертв», — говорится публикации.

Напомним, накануне вечером Кадыров заявил об атаке БПЛА по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Он отметил, что пострадавшие в результате удара отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Кадыров пригрозил украинской стороне «подарком» после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины по зданию «Грозного-Сити».

