Кадыров: военные объекты Украины будут атакованы в течение недели

«Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жёсткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!», — написал Кадыров в Telegram поздним вечером в пятницу, 5 ноября.