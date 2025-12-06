ЕГЭ и ОГЭ-2026: утверждены даты экзаменов — от досрочной сдачи до пересдачи

Есть также досрочный период: с 20 марта по 20 апреля. А дополнительный пройдёт с 4 по 25 сентября.



Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников также делится на три этапа. Досрочный — с 21 апреля по 18 мая. Основной — со 2 июня по 6 июля, а дополнительный — с 3 по 25 сентября.