ЕГЭ и ОГЭ-2026: утверждены даты экзаменов — от досрочной сдачи до пересдачи

Расписание ЕГЭ и ОГЭ на следующий учебный год утверждено соотвествующими приказами. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
Основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов продлится с 1 июня по 9 июля. Сначала — 1 июня — они будут сдавать историю, литературу, химию. Знание правил русского языка придётся продемонстировать 4 июня, а математики — 8-го.
Физику и обществознание придётся сдвать через три дня: 11 июня. Биологию, географию — 15-го. Как и письменную часть по иностранным языкам, а устную — 18 и 19-го, вместе с информатикой.
Все экзамены разрешается сдать и в резервные дни: с 22 по 25 июня. А 8 и 9 июля выделены для пересдачи одного из обязательных предметов, необходимых для поступления в институт. Ученики сами выбирают этот предмет.
Есть также досрочный период: с 20 марта по 20 апреля. А дополнительный пройдёт с 4 по 25 сентября.
Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников также делится на три этапа. Досрочный — с 21 апреля по 18 мая. Основной — со 2 июня по 6 июля, а дополнительный — с 3 по 25 сентября.
Ранее стало известно, что летние каникулы на этот раз начнутся почти на неделю раньше. Последний урок — при обучении по четвертям — пройдёт не 31 мая, а 26-го. Чтобы у школ было больше времени на подготовку помещений к выпускным экзаменам.