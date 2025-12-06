Ричмонд
Атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

Танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие у берегов Болгарии, в районе города Ахтополь, после атаки морского беспилотника ВСУ Sea Baby. Портал maritime.bg сообщил, что на борту судна находятся десять человек, ситуация контролируется болгарской «Морской администрацией», ВМС и пограничной охраной.

Отмечается, что после инцидента с БПЛА в водах Турции 28 ноября Kairos потерял ход, 3 декабря турецкое судно начало его буксировку, но 5 декабря по неизвестным причинам прекратило ее и оставило танкер в территориальных водах Болгарии. Корабль встал на якорь на расстоянии около одной мили от побережья Болгарии. В этом районе сильный ветер и волнение до четырех баллов.

Экипаж танкера запросил эвакуацию. Оказать помощь готовы катер пограничной охраны и два буксира, но из-за неблагоприятных метеоусловий спасательную операцию отложили до утра субботы, 6 декабря.

Администрация города Бургас провела заседание оперативного штаба по борьбе со стихийными бедствиями и авариями. По его итогам было заявлено, что угрозы экологической катастрофы нет, потому что груз на борту судна отсутствует.

28 ноября в Черном море около побережья Турции танкер Kairos загорелся из-за «внешнего воздействия». К судну отправили спасателей, береговую охрану, врачей и сотрудников других служб.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
