Атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

Танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие у берегов Болгарии, в районе города Ахтополь, после атаки морского беспилотника ВСУ Sea Baby. Портал maritime.bg сообщил, что на борту судна находятся десять человек, ситуация контролируется болгарской «Морской администрацией», ВМС и пограничной охраной.
Отмечается, что после инцидента с БПЛА в водах Турции 28 ноября Kairos потерял ход, 3 декабря турецкое судно начало его буксировку, но 5 декабря по неизвестным причинам прекратило ее и оставило танкер в территориальных водах Болгарии. Корабль встал на якорь на расстоянии около одной мили от побережья Болгарии. В этом районе сильный ветер и волнение до четырех баллов.
Экипаж танкера запросил эвакуацию. Оказать помощь готовы катер пограничной охраны и два буксира, но из-за неблагоприятных метеоусловий спасательную операцию отложили до утра субботы, 6 декабря.
Администрация города Бургас провела заседание оперативного штаба по борьбе со стихийными бедствиями и авариями. По его итогам было заявлено, что угрозы экологической катастрофы нет, потому что груз на борту судна отсутствует.
28 ноября в Черном море около побережья Турции танкер Kairos загорелся из-за «внешнего воздействия». К судну отправили спасателей, береговую охрану, врачей и сотрудников других служб.