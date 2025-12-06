Украинский БПЛА «Лютый» влетел в жилую высотку в Рязани, на крыше начался пожар

Жители города рассказали, что один из дронов ударил по жилому дому на востоке Рязани. В результате атаки выбиты стёкла в квартирах на верхних этажах многоэтажки. Обломками посечены около 10 автомобилей. На месте работают экстренные службы. По словам местных, над городом прозвучало уже не меньше 14 взрывов.
Пока официальных данных о пострадавших или масштабе разрушений нет.
В ту же ночь обломки другого сбитого БПЛА повредили линию электропередачи в пригороде Воронежа. Средства российской ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник. В этом случае обошлось без пострадавших.
