Украинский БПЛА «Лютый» влетел в жилую высотку в Рязани, на крыше начался пожар

Украинский беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в Рязани ночью 6 октября. На крыше здания вспыхнул пожар. Атаку провели с помощью БПЛА типа «Лютый», пишет Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Жители города рассказали, что один из дронов ударил по жилому дому на востоке Рязани. В результате атаки выбиты стёкла в квартирах на верхних этажах многоэтажки. Обломками посечены около 10 автомобилей. На месте работают экстренные службы. По словам местных, над городом прозвучало уже не меньше 14 взрывов.

Пока официальных данных о пострадавших или масштабе разрушений нет.

В ту же ночь обломки другого сбитого БПЛА повредили линию электропередачи в пригороде Воронежа. Средства российской ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник. В этом случае обошлось без пострадавших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

