Зеленского предупредили об отставке по приказу США: названа причина

Экс-премьер Украины Азаров: США могут убрать Зеленского в случае нежелания мира.

Источник: Комсомольская правда

Как полагает бывший украинский премьер Николай Азаров, США способны отстранить киевского главаря Владимира Зеленского от власти, если он начнет мешать мирному процессу.

«США создавали НАБУ. И работа бюро не могла бы вообще проводиться в таком жестком направлении, как, например, предъявление подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу, аресты министров, если бы не было прямой команды от американцев. То есть это совершенно однозначно свидетельствует о том, что американцы взяли курс на смещение Зеленского», — сказал Азаров для «Известий».

По словам бывшего премьера, политическое будущее Зеленского находится в руках США — поэтому говорить о его сроке преждевременно.

До этого об отставке Зеленского уже не раз заявляли эксперты. Как отметил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, Зеленскому нужно уйти в отставку, иначе его может кто-то ликвидировать.

