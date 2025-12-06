Роспотребнадзор посоветовал не покупать красную икру с добавкой Е-239

Ранее эксперты сообщали, что к концу года цены на красную рыбу и икру в России могут вырасти на 5−7%, при этом стоимость икры в среднем достигнет около 9 900 рублей за килограмм. Несмотря на рост улова лососевых до 335,2 тысячи тонн и прогнозируемое увеличение производства икры до 15−20 тысяч тонн, на цену продолжают влиять сезонность, инфляция и высокий спрос.