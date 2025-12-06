Планы Европы рушатся на глазах: Бельгия не согласилась изъять активы РФ

По итогам встречи в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что обсуждение резервного плана Еврокомиссии не увенчалось успехом. В переговорах, посвященных проекту так называемого «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных активов России, участвовали также канцлер Германии Фридрих Мерц и бельгийский премьер Барт Де Вевер.
«У нас был очень конструктивный обмен мнениями… Мы договорились продолжить нашу дискуссию для достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18−19 декабря», — написала она в социальной сети X.
При этом бельгийский премьер заявил, что использование замороженных российских средств в Euroclear допустимо лишь при соблюдении трех условий.
На днях официальный представитель Мария Захарова охарактеризовала действия ЕС и Еврокомиссии по попыткам изъять российские активы как «методы воровской группировки».