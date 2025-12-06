«РВ»: противник в панике из-за готовящегося «поздравления» РФ с днём ВСУ

Российские военные готовят «поздравление» с днём Вооружённых сил Украины, украинские ресурсы пишут об этом с тревогой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Армия России готовит поздравление ВСУ с днём Вооружённых сил Украины. Об этом с тревогой сообщают вражеские ресурсы», — говорится в сообщении.
Так, военкоры рассказали, что к возможной массированной атаке уже готовы российские «Герани», гиперзвуковые «Кинжалы», а также крылатые и баллистические ракеты. Сообщается и о «передислокации самолётов ТУ-95МС с Дальнего Востока в европейскую часть РФ».
«В течение ночи ожидаются боевые вылеты бортов МиГ-31К. Были пуски БПЛА как минимум с пяти направлений, идёт серия повторных пусков. Дронов сегодня может быть больше среднего», — пишут военкоры, изучившие ресурсы противника.
«День Вооружённых сил Украины» отмечается на Украине ежегодно 6 декабря.
Напомним, военнослужащие РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года, когда украинская сторона совершила теракт на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что ракетой «Искандер-М» было поражено здание Службы безопасности Украины в Кривом Роге — родном городе Зеленского, где могло быть ликвидировано оборудование с секретными сведениями.