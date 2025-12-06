В Госдуме назвали средний размер пенсии в России в 2026 году

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Средний размер пенсии по старости в России в 2026 году достигнет 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
«Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тысяч рублей в месяц», — сказал Говырин.
Ранее он отмечал, что страховые пенсии в России с 1 января повысят на 7,6%, индексация распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров.
