В ГД хотят привязать минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму

Сейчас, как следует из статьи 81 Семейного кодекса РФ, при отсутствии соглашения между родителями размер алиментов определяет суд. Как правило, он устанавливает четверть дохода родителя на одного ребенка, треть — на двоих и половину заработка — на трех и более детей. Закон допускает изменение этих долей в сторону уменьшения или увеличения с учетом материального и семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. При назначении алиментов суд может определить выплаты как в долях от дохода, так и в твердой денежной сумме, но единый минимальный порог на федеральном уровне сейчас не установлен.