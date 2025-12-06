Два ДТП с пострадавшими зафиксированы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 5 декабря зарегистрированы два ДТП, в которых пострадали четыре человека. Оба столкновения произошли в разных районах региона. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 468 нарушений ПДД на дорогах края. В числе наиболее распространенных — нарушения скоростного режима, а также случаи, когда водители не пропустили пешеходов на переходах.
По данным ГАИ, произошло несколько аварий, включая те, которые привели к травмам. В одном из происшествий были повреждены несколько автомобилей, а в другом травмы получили пассажиры.
Кроме того, за день в Хабаровском крае было задержано 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Больше половины из них — в Хабаровске. Также на территории региона сотрудники ГАИ выявили 36 случаев, когда водители не пропустили пешеходов на переходах.
В числе нарушителей были как водители, так и пешеходы, что еще раз напоминает о важности соблюдения правил безопасности для всех участников движения.