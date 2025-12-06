Два ДТП с пострадавшими зафиксированы в Хабаровском крае

Кроме того, за день в Хабаровском крае было задержано 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Больше половины из них — в Хабаровске. Также на территории региона сотрудники ГАИ выявили 36 случаев, когда водители не пропустили пешеходов на переходах.