Bloomberg: В Болгарии началась операция по помощи атакованному БПЛА ВСУ танкеру

В Болгарии началась операция по оказанию помощи судну Kairos, севшим на мель около города Ахтополь после атаки украинского беспилотника. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на морское управление Болгарии.
— Службы продолжают свои действия по оказанию помощи и обеспечению безопасности ситуации. Неблагоприятные погодные условия в этом районе усложняют маневрирование и спасательные операции, — сказано в сообщении управления.
Отмечается, что поначалу танкер не отвечал на вызовы при входе в территориальные воды Болгарии, а потом обратился с просьбой об эвакуации.
До этого сообщалось, что танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие у берегов Болгарии, в районе города Ахтополь, после атаки морского беспилотника ВСУ Sea Baby. На борту судна находятся десять человек, ситуация контролируется болгарской «Морской администрацией», ВМС и пограничной охраной.
Отмечается, что после инцидента с БПЛА в водах Турции 28 ноября Kairos потерял ход, 3 декабря турецкое судно начало его буксировку, но 5 декабря по неизвестным причинам прекратило ее и оставило танкер в территориальных водах Болгарии.