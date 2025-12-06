Премия мира для Трампа, дуэль Холанда с Мбаппе, фарт США и невезение Узбекистана: чем запомнилась жеребьёвка ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года гарантированно получится особенным. Он не только пройдёт сразу в трёх странах, но и впервые в истории соберёт 48 сборных. До этого начиная с первенства планеты 1998 года в финальную стадию попадали только 32. Потому и к жеребьёвке оказалось приковано особенное внимание.
Организаторы разделили всех участников на четыре корзины по 12 команд в каждой. В первую на правах хозяев попали США, Мексика и Канада. Далее коллективы распределились согласно рейтингу ФИФА за ноябрь. Например, компанию хозяевам составили Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия и Германия.
Единственное, в четвёртую должны были автоматически добавиться победители трёх стыков в Европе и двух межконтинентальных стыков. То есть туда вполне могли попасть Италия, Дания или Чехия. Однако их победители станут известны только в марте, что создавало дополнительную интригу.
Что касается самой процедуры, ограничений было не так много. Например, из каждой конфедерации в один квартет мог попасть только один представитель. Исключение составлял УЕФА, который делегировал не больше двух. А самое главное, что ввели так называемый теннисный принцип: заранее развели по разным сторонам сетки плей-офф сборные, занимающие первое, второе (Испания и Аргентина) и третье, четвёртое (Франция и Англия) места в рейтинге. Таким образом, они не встретятся ранее полуфинала, если займут первые места в своих группах.
Само же распределение команд во избежание накладок осуществлялось с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.
На этот раз обошлось без запретов на встречи по политическим мотивам. Сойтись могли даже США и Иран. Правда, персы остались недовольны тем, что нескольким членам их делегации не выдали виз, и грозили бойкотировать церемонию. В итоге проблему удалось решить. Вашингтон посетили главный тренер коллектива Амир Гaленои и руководитель отдела международных связей федерации Омид Джамали.
Помимо непосредственно церемонии, для гостей традиционно приготовили обширную развлекательную программу. Ведущими стали известная модель Хайди Клум, комик Кевин Харт и актёр Дэнни Рамирес. Помимо этого, ожидалось выступление Андреа Бочелли, Николь Шерзингер, Робби Уильямса и группы Village People. Не обошлось и без приглашения легенд североамериканского спорта, призванных помочь с жеребьёвкой: Уэйна Гретцки, Шакила О’Нила, Тома Брэди и Аарона Джаджа.
Но главным событием следует назвать визит президента США Дональда Трампа. Также посетили Вашингтон премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
Само мероприятие получилось довольно затянутым. Присутствующим пришлось дожидаться начала непосредственно жеребьёвки около полутора часов.
Открылся вечер с необыкновенного выступления слепого певца Бочелли, который исполнил арию из последнего акта оперы «Турандот» Джакомо Пуччини. Примечательно, что легендарный итальянец не потерял любви к футболу, несмотря на то что полностью ослеп в детстве как раз во время игры, когда в возрасте 12 лет ему попали мячом в голову.
Однако основное внимание было приковано к Трампу. Ещё перед стартом Инфантино представил президента США, а позже пригласил на сцену, чтобы вручить ту самую Премию мира ФИФА. Получив награду, политик назвал её одной из самых ценных для себя за всю карьеру.
"Мы спасли миллионы жизней. Например, в Конго, где были убиты 10 млн человек и могли быть убиты ещё 10 млн, и то, что мы смогли с этим разобраться… Индия, Пакистан — мы сумели завершить многие войны. В каких-то случаях даже до их начала, прямо перед началом.
Хочу поблагодарить всех. Мир стал более безопасным местом. У США год назад дела шли не очень хорошо, а теперь, я бы сказал, мы в лучшей форме, чем кто-либо ещё, и собираемся продолжать в том же духе", — подчеркнул Трамп.
Этим участие главы США в церемонии не ограничилось. Чуть позже Инфантино привлёк его и Карни с Шейнбаум непосредственно к процедуре. Им доверили достать шары с командами-хозяевами. Удивительно, но всем троим достались сферы со странами, которые они возглавляют. Трамп и здесь выступил с небольшой речью.
«Помню, как Пеле выступал за “Нью-Йорк Космос”. Когда он оформил хет-трик, я был совсем молод. Футбольные традиции у США очень богатые. Никто в мире не продаёт так много билетов», — подчеркнул он.
Лишь после этого стартовала сама жеребьёвка. Причём определяли состав четвёрок специально приглашённые Гретцки, О’Нил, Брэди и Джадж.
Несмотря на большое количество участников и желание организаторов развести главных фаворитов, болельщики получили несколько ярких противостояний уже на стадии группового этапа. В первую очередь речь о встрече Норвегии и Франции. Эрлингу Холанду и Килиану Мбаппе предстоит лицом к лицу определить, кто является сильнейшим нападающим планеты на данный момент.
Пока явное превосходство за скандинавом. Его пути со звездой «Реала» пересекались трижды. Пусть дважды победу одерживали коллективы последнего, Эрлинг записал себе в актив четыре гола, тогда как Килиан — всего один. В составе сборной норвежец и вовсе преображается. Например, в отборочном этапе мундиаля он забил 16 мячей, тогда как визави — пять.
Квартет I, в который попали обе команды, вообще получился самым представительным, поскольку жребий определил сюда одну из сильнейших дружин Чёрного континента — Сенегал, которая выиграла Кубок африканских наций в 2021-м. Четвёртым участником будет один из победителей межконтинентальных стыков.
Кроме того, обращает на себя внимание противостояние Англии и Хорватии в квартете L. «Шашечные» уезжали с двух последних первенств планеты с медалями. В 2018-м они добрались до решающего матча, а спустя четыре года взяли бронзу. Британцы же вышли в финал Евро-2024, где уступили только Испании.
А в Северной Америке постараются всё-таки подняться на вершину крупного турнира уже под руководством Томаса Тухеля. Попутно они попытаются взять у хорватов реванш за обидное поражение в полуфинале ЧМ-2018, пусть после той игры их пути неоднократно пересекались.
Ещё один полуфиналист мундиаля в Катаре, сборная Марокко, сойдётся с командой Бразилии. Для российских болельщиков это противостояние интересно вдвойне, поскольку в эти коллективы регулярно вызывают исполнителей из РПЛ. Из «Зенита» приглашения от Карло Анчелотти постоянно получают Луис Энрике и Дуглас дос Сантос.
Однако в большинстве групп состав участников получился приблизительно равным. Особенно жребий благоволил хозяевам. США получили в соперники Парагвай и Австралию. Сюда же попадёт один из победителей европейского отбора (Турция, Румыния, Словакия или Косово).
Не меньше повезло и Мексике, которая сойдётся с Южной Африкой, Южной Кореей и другим триумфатором плей-офф УЕФА (Дания, Северная Македония, Чехия или Ирландия). К слову, именно зелёные откроют турнир 11 июня на стадионе «Ацтека» встречей с ЮАР.
Необходимо упомянуть и про единственного на данный момент представителя постсоветского пространства на первенстве планеты — Узбекистан. Местные болельщики наверняка в восторге от попадания на Португалию с Криштиану Роналду во главе. Да и сборная Колумбии представляет собой грозную силу и на последнем Кубке Америки неслучайно завоевала серебро. Третьим же соперником азиатской дружины станет победитель межконтинентальных стыков. Потому выйти в плей-офф будет непросто.
Также сохранила шансы на поездку в Северную Америку Украина. Однако для этого жёлто-синим требуется проделать большой путь в европейском плей-офф: сначала взять верх над Швецией, а затем обыграть победителя противостояния Польша — Албания. В таком случае соседей ждут встречи с Нидерландами, Японией и Тунисом в рамках квартета F.
Наконец, итальянцы, которые тоже вынуждены пробиваться на мундиаль через стыки, могут попасть в группу B как раз к третьей хозяйке соревнований, Канаде, а также Катару и Швейцарии.