В Госдуме хотят навсегда сделать 31 декабря нерабочим днём

В России предложили законодательно закрепить 31 декабря как нерабочий день. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова передает ТАСС.
Депутат напомнил, что сейчас правительство, как и в последние годы, переносит выходной на 31 декабря. Однако так было не всегда, и в ТК РФ этот день официально остается рабочим.
Как заявил депутат, в этот день эффективная работа итак невозможна — люди либо отпрашиваются, либо мысленно уже празднуют, что создает «нерабочее настроение».
При этом Нилов указал на необходимость сохранения общего баланса рабочих и выходных дней в Трудовом кодексе. Депутат предложил сделать 31 декабря выходным вместо 8 января или законодательно обязать ежегодно переносить на эту дату один из нерабочих дней.
Ранее российское правительство утвердило график праздничных и переносных выходных на 2026 год.