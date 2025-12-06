Лурье отказалась от комментариев по делу о квартире Долиной до решения суда

Лурье связалась с командой шоу незадолго до начала эфира, пояснив, что не является публичным лицом и предпочтёт дождаться решения высшей судебной инстанции, прежде чем что-либо обсуждать.
В ходе спецвыпуска телепередачи Долина заявила о намерении полностью вернуть деньги за проданную квартиру, однако подчеркнула, что 112 миллионов рублей на данный момент на её счету нет. От схемы перечислять средства поэтапно Лурье отказалась.
