Лурье отказалась от комментариев по делу о квартире Долиной до решения суда

Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, отказалась от публичных комментариев по делу, сославшись на желание избежать давления на суд и оградить свою семью от излишнего внимания. Об этом сообщил в эфире программы «Пусть говорят» ведущий Дмитрий Борисов.