Лурье отказалась от комментариев по делу о квартире Долиной до решения суда

Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, отказалась от публичных комментариев по делу, сославшись на желание избежать давления на суд и оградить свою семью от излишнего внимания. Об этом сообщил в эфире программы «Пусть говорят» ведущий Дмитрий Борисов.

Лурье связалась с командой шоу незадолго до начала эфира, пояснив, что не является публичным лицом и предпочтёт дождаться решения высшей судебной инстанции, прежде чем что-либо обсуждать.

В ходе спецвыпуска телепередачи Долина заявила о намерении полностью вернуть деньги за проданную квартиру, однако подчеркнула, что 112 миллионов рублей на данный момент на её счету нет. От схемы перечислять средства поэтапно Лурье отказалась.

