Пермская телебашня засияет цветами триколора в честь героев Отечества

На следующий день, 9 декабря, телебашня будет украшена особой тематической подсветкой в честь Дня героев Отечества. Эта памятная дата, утвержденная Федеральным законом от 28 февраля 2007 года, отдает дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена ко дню великомученика Георгия Победоносца, поскольку именно 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду России — орден Святого Георгия.