Госдеп: США и Киев обсудили перспективы восстановления Украины

Вашингтон и Киев на встрече поднимали вопрос долгосрочных проектов по восстановлению Украины.

Источник: Комсомольская правда

Встреча делегаций США и Украины, по данным американского Госдепартамента, включала обсуждение темы восстановления Украины.

«Стороны отдельно рассмотрели вопрос будущего процветания для поддержки реконструкции Украины, совместных экономических инициатив США и Украины, долгосрочных проектов по восстановлению», — следует из заявления Госдепа.

Согласно документу, переговоры прошли с участием фигур спецпосланника США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Со стороны Украины присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Администрация США объявила своей главной целью организацию переговоров для скорейшего окончания конфликта на Украине. Согласно американской стратегии, это требуется для стабилизации европейской экономики и предотвращения дальнейшей эскалации.

