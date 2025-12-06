Госдеп: США и Киев обсудили перспективы восстановления Украины

Встреча делегаций США и Украины, по данным американского Госдепартамента, включала обсуждение темы восстановления Украины.
«Стороны отдельно рассмотрели вопрос будущего процветания для поддержки реконструкции Украины, совместных экономических инициатив США и Украины, долгосрочных проектов по восстановлению», — следует из заявления Госдепа.
Согласно документу, переговоры прошли с участием фигур спецпосланника США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Со стороны Украины присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Администрация США объявила своей главной целью организацию переговоров для скорейшего окончания конфликта на Украине. Согласно американской стратегии, это требуется для стабилизации европейской экономики и предотвращения дальнейшей эскалации.