Госдеп США: Вашингтон и Киев обсудили перспективы восстановления Украины

В Госдепе заявили, что Уиткофф, который является «специальным посланником по вопросам мира», обсудил с украинской делегацией «совместные экономические инициативы» двух стран.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты договорились с делегацией из Киева о «рамках» мер безопасности, а также обсудили возможности восстановления Украины после завершения конфликта, сообщает Госдеп США.

«Американцы и украинцы согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства сдерживания для поддержания прочного мира», — говорится в сообщении, которое распространило американское внешнеполитическое ведомство после очередного раунда переговоров.

В Госдепе отметили, что в ходе переговоров стороны затронули тему восстановления Украины, а также «совместные экономические инициативы» двух стран.

«Стороны отдельно рассмотрели вопрос будущего процветания для поддержки реконструкции Украины, совместных экономических инициатив США и Украины, долгосрочных проектов по восстановлению», — сказано в документе.

Кроме того, американская сторона заявила, что речь идёт о «конструктивных переговорах о продвижении к миру на Украине». Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назван «специальным посланником по вопросам мира».

«Участники обсудили итоги недавней встречи американской стороны с российской и шаги, которые могли бы привести к прекращению этого конфликта», — заявили в Госдепе.

В ведомстве напомнили, что в переговорах участвовали Уиткофф и зять Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. Киев представили секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Андрей Гнатов. Встреча представителей США и Украины состоялась в Майами.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «очень напряжённо» работает над завершением конфликта на Украине.

