Госдеп США: Вашингтон и Киев обсудили перспективы восстановления Украины

Соединённые Штаты договорились с делегацией из Киева о «рамках» мер безопасности, а также обсудили возможности восстановления Украины после завершения конфликта, сообщает Госдеп США.
«Американцы и украинцы согласовали рамки мер безопасности и обсудили средства сдерживания для поддержания прочного мира», — говорится в сообщении, которое распространило американское внешнеполитическое ведомство после очередного раунда переговоров.
В Госдепе отметили, что в ходе переговоров стороны затронули тему восстановления Украины, а также «совместные экономические инициативы» двух стран.
«Стороны отдельно рассмотрели вопрос будущего процветания для поддержки реконструкции Украины, совместных экономических инициатив США и Украины, долгосрочных проектов по восстановлению», — сказано в документе.
Кроме того, американская сторона заявила, что речь идёт о «конструктивных переговорах о продвижении к миру на Украине». Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назван «специальным посланником по вопросам мира».
«Участники обсудили итоги недавней встречи американской стороны с российской и шаги, которые могли бы привести к прекращению этого конфликта», — заявили в Госдепе.
В ведомстве напомнили, что в переговорах участвовали Уиткофф и зять Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер. Киев представили секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Андрей Гнатов. Встреча представителей США и Украины состоялась в Майами.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «очень напряжённо» работает над завершением конфликта на Украине.