Игорь Кобзев наградил лучших участников добровольческого движения Приангарья

IrkutskMedia, 6 декабря. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил награды победителям ключевых областных конкурсов в сфере добровольчества. Торжественная церемония прошла 5 декабря в рамках фестиваля лучших добровольцев (18+), который собрал в Доме молодежи в Иркутске более 100 активных волонтеров и общественников региона.
В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что фестиваль ежегодно проходит 5 декабря, в День добровольца. Мероприятие призвано поощрить жителей за выдающийся вклад в развитие волонтерского движения.
«В Иркутской области в добровольчество вовлечено более двухсот тысяч человек. Все они — настоящие патриоты, которые бескорыстно посвящают свое время и силы добрым делам. Вы помогаете нуждающимся, участвуете в экологических акциях, вносите вклад в ключевые проекты региона. Мы гордимся вами и благодарны за ваш труд. Добровольчество — это одна из основ сильного и здорового общества», — сказал Игорь Кобзев.
В рамках церемонии подведены итоги трех областных конкурсов. Высокого знака «Почетный доброволец Иркутской области» в этом году удостоены Павел Кравцов, Дмитрий Лазарев, Екатерина Кутимская, Ксения Устинова и Нонна Ефремова. Эти волонтеры проявили себя в самых разных направлениях — событийном волонтерстве, ликвидации ЧС, развитии семейного волонтерства, помощи участникам СВО.
В конкурсе «Лучший доброволец Иркутской области» (18+) победу в 12 номинациях одержали 30 человек и четыре организации. Также наградили 12 победителей конкурса «Фокус на добро» (18+), среди которых — журналисты, наиболее ярко освещавшие волонтерскую деятельность.
Помимо церемонии награждения, программа фестиваля включила образовательные лекции от региональных экспертов, интерактивные площадки от некоммерческой организации и стратегическую сессию по развитию добровольчества. Также были награждены победители регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ (18+) и отмечен вклад организационного комитета Волонтерского корпуса 80-летия Победы.
«Конкурсы среди добровольцев — это возможность выявить и поощрить самых активных людей, которые часть своего свободного времени посвящают социально значимой деятельности. Среди награжденных сегодня есть те, кто помогает в гуманитарных миссиях, сохраняет историческую память и просто ежедневно делает добрые дела. Поздравляю всех, кто развивает волонтерство и сплачивает наш регион», — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
На сегодняшний день в Иркутской области насчитывается свыше 200 тысяч волонтеров. В регионе действуют 326 волонтерских организаций, включая крупные отделения всероссийских движений «Движение первых», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» и Иркутский региональный волонтерский центр. Активно развивается сеть Добро. Центров — сейчас их 16, три из которых открыты в 2025 году.
Фестиваль проведен в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе лучших практик «Регион добрых дел» (18+).