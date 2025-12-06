Во Владивостоке открыли почтовый ящик для писем Деду Морозу

Аналогичные тенденции наблюдаются в других регионах. По данным Почты России, в 2024 году Дед Мороз получил более 400 тысяч писем и 500 тысяч электронных посланий по всей стране. В Свердловской области жители отправили свыше 9 тысяч писем, в Ульяновской — около 2 тысяч в Великий Устюг. В Москве резиденция приняла более 10 тысяч посланий, включая из-за рубежа. Общий объем по России приближается к 4,9 миллионам за сезон.