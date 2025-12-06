Во Владивостоке открыли почтовый ящик для писем Деду Морозу

В центральном почтовом отделении Владивостока установили специальный ящик для писем Деду Морозу, где каждый может отправить послание зимнему волшебнику. Жители Приморья активно используют новогоднюю почту: ежедневно отправляется от 150 до 500 таких писем, которые Почта России сортирует и доставляет в резиденцию в Великом Устюге.
Для гарантированного прочтения до Нового года письмо предлагают отправлять как можно раньше, адрес: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область. Рядом с ящиком размещён яркий плакат с инструкциями. Почта принимает письма в любом отделении, а также предлагает новогодние открытки с зимними мотивами — маркированные карточки для отправки по России без дополнительных марок.
Аналогичные тенденции наблюдаются в других регионах. По данным Почты России, в 2024 году Дед Мороз получил более 400 тысяч писем и 500 тысяч электронных посланий по всей стране. В Свердловской области жители отправили свыше 9 тысяч писем, в Ульяновской — около 2 тысяч в Великий Устюг. В Москве резиденция приняла более 10 тысяч посланий, включая из-за рубежа. Общий объем по России приближается к 4,9 миллионам за сезон.
Почтовые органы призывают уже сейчас отправлять письма, чтобы создать праздничное настроение.