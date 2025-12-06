Ричмонд
Мишустин распорядился придать особый статус землям Сысертского лесничества

По указу правительства России земли Сысертского лесничества в Свердловской области получили особый статус. Соответсвующее распоряжение пописал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Статус лесного фонда изменили на уровне РФ.

По указу правительства России земли Сысертского лесничества в Свердловской области получили особый статус. Соответсвующее распоряжение пописал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Перевести земли лесного фонда площадью 4,3818 гектара (Свердловская область, Сысертское лесничество) в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения отходов производства и потребления», — указано в официальном документе (имеется в распоряжении URA.RU). Распоряжение опубликовано 5 декабря.

Ранее Мишустин присвоил особый статус землям челябинского национального парка «Зигальга». Он сделал их особо охраняемыми.