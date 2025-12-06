Ричмонд
Суд в Пскове арестовал Льва Шлосберга* по делу о фейках про ВС России

Псковский городской суд постановил заключить под стражу Льва Шлосберга* — заместителя председателя партии «Яблоко». Его обвиняют в распространении фейковых сведений об использовании Вооружённых сил РФ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Псковской области.

Источник: Life.ru

«Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя СЧ СУ УМВД России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шлосберга* Л. М., которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом “д” части 2 статьи 207.3 УК РФ», — указано в сообщении.

Псковское отделение «Яблока» уточнило в своём Telegram-канале, что Шлосберга поместили в СИЗО до 2 февраля. Партия намерена оспорить это решение.

Ранее Life.ru сообщал, что третье уголовное дело против зампредседателя псковского отделения «Яблока» возбудили 3 декабря. Его подозревают в распространении ложной информации о ВС России. В июне этого года Шлосберга* уже отправляли в изолятор временного содержания по делу о дискредитации армии. В ноябре суд приговорил его к 420 часам обязательных работ за отказ выполнять обязанности иноагента.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.