Суд в Пскове арестовал Льва Шлосберга* по делу о фейках про ВС России

Ранее Life.ru сообщал, что третье уголовное дело против зампредседателя псковского отделения «Яблока» возбудили 3 декабря. Его подозревают в распространении ложной информации о ВС России. В июне этого года Шлосберга* уже отправляли в изолятор временного содержания по делу о дискредитации армии. В ноябре суд приговорил его к 420 часам обязательных работ за отказ выполнять обязанности иноагента.