В Госдуме предупредили об опасностях новогодних открыток

Мошенники начали массово рассылать россиянам фальшивые «новогодние открытки», которые на самом деле представляют собой вредоносные файлы и могут использоваться для кражи персональных данных. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» Антон Немкин. По данным парламентария, атаки уже зафиксированы в преддверии новогодних праздников в разных регионах страны.

Опасные открытки можно получить через мессенджеры.

«Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка “новогодних открыток” с вредоносным ПО — один из самых популярных приемов», — заявил Антон Немкин, его цитирует РИА Новости.

Немкин уточнил, что злоумышленники рассылают файлы, которые визуально выглядят как изображения, анимации или видеоролики с поздравлениями, однако внутри могут содержать программы для удаленного доступа к устройству, перехвата переписки или сборщика паролей. После открытия такой «открытки» мошенники получают возможность выйти к банковским приложениям, личным кабинетам и хранилищам паролей пользователя, что создает риск значительных финансовых потерь и утечки конфиденциальной информации.

Депутат указал, что в праздничной атмосфере люди меньше обращают внимания на странные адреса отправителей, нестандартные форматы файлов и орфографические ошибки в сообщениях. Этим, по его словам, пользуются киберпреступники. Он также отметил, что современные технологии позволяют делать подобные рассылки максимально правдоподобными: используются нейросети для генерации праздничных картинок и подделки аватаров, а также копируются аккаунты знакомых людей после взлома их мессенджеров, из ‑за чего вредоносные «открытки» нередко приходят якобы от друзей или коллег.

