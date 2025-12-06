Новый саркофаг на Чернобыльской АЭС перестал выполнять ключевые функции по обеспечению безопасности. Об этом проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности,… но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — следует из заявления агентства.
МАГАТЭ рекомендовало не останавливать работы по ремонту и усилению защитной конструкции нового саркофага.
Накануне саркофаг, закрывающий разрушенный энергоблок Чернобыльской АЭС, был атаковал неизвестным БПЛА. Тогда киевский режим попытался обвинить в инциденте Россию, но никаких доказательств привести не смог.
Как неоднократно отмечала российская сторона, Москва не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины.