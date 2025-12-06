Ричмонд
Тарифы на проезд изменят в Хабаровском крае на нескольких маршрутах

Цены на регулярные перевозки повысят индивидуальные предприниматели.

Источник: Комсомольская правда

В декабре в Хабаровском крае изменятся тарифы сразу на нескольких автобусных маршрутах. Речь идет о нерегулируемых направлениях, где стоимость проезда устанавливают частные перевозчики. Информацию об обновлении цен подтвердили в краевом управлении промышленности и транспорта. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

ИП Денисова Д. Н. с 8 декабря повысит стоимость проезда на маршруте № 71−2 до 65 рублей. С 10 декабря ИП Лашук Н. А. изменит тариф на маршрут № 26−3, установив его на уровне 55 рублей.

ИП Филимонова А. С. также с 10 декабря поднимет тариф на маршрут № 22 до 60 рублей. С 22 декабря тариф на маршрут № 85−1, обслуживаемый ИП Комаровой Т. И., составит 62 рубля.

С 24 декабря ИП Обедина Л. В. повысит стоимость проезда на маршруте № 33−1 до 55 рублей. Изменения связаны с регулированием стоимости перевозок и вступят в силу после получения уведомлений от уполномоченных органов.