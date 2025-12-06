Ричмонд
Над Рязанской областью сбили несколько беспилотников

Над Рязанской областью были сбиты несколько украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

ВСУ атаковали Рязанскую облазь.

Над Рязанской областью были сбиты несколько украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьёзных повреждений нет», — заявил губернатор в официальном telegram-канале.

В области действует запрет на публикацию в социальных сетях фото- и видеоматериалов с последствиями атак. При обнаружении обломков запрещено приближаться к ним, необходимо немедленно звонить по номеру 112.

