Экономист объяснил, как перевести деньги без блокировки

Экономист Сироткин предупредил об ужесточении правил перевода денег.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Банки ужесточают правила перевода средств, и добросовестным клиентам важно знать, как оформить транш и избежать блокировки, рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

По его словам, под подозрение могут подпадать крупные суммы, начиная с 200 тысяч рублей. А также многочисленные переводы от разных лиц, которые наводят на мысль о незаконной предпринимательской деятельности.

«Проще получить статус самозанятого и платить налоги со своей деятельности», — советует он.

Если речь идет об обычном переводе, например, родным в другом регионе, нужно правильно написать назначение платежа. Звучать он может по-разному — на личные нужды, на возврат долга или подарок на день рождения. Это позволит банку лучше понять, кому и на что пойдут деньги и ничего незаконного вы не совершаете, заключил Сироткин.