Губернатор Красноярского края призвал усилить борьбу с телефонными мошенниками и нелегальными мигрантами

Губернатор Михаил Котюков провел в Минусинске выездное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Красноярском крае.
Участники обсудили итоги проведенных профилактических мероприятий в сфере незаконной миграции, а также преступлений, совершаемых иностранцами и лицами без гражданства. Глава региона отметил, что сейчас на первый план выходит задача по пресечению нелегальной миграции и ликвидации каналов незаконного въезда:
«Важно, чтобы получение гражданства было правомерным, и те, кто его приобретает, помнили о своих обязанностях. В целом мы отмечаем положительную динамику — миграционный поток снижается, а количество правонарушений со стороны иностранцев сократилось. Вместе с тем необходимо усилить профилактическую работу и контроль, в том числе за достоверностью документов о знании языка».
Также власти и правоохранители проанализировали профилактику и пресечение преступлений, совершаемых с использованием современных информационных технологий. По данным экспертов, доля таких правонарушений в Красноярском крае составляет более трети от общего числа. При этом впервые за три года наблюдается снижение — приблизительно на 10%.
«Это хорошая тенденция, знак, что определенные государственные программы работают: есть решения, в том числе технического характера. При этом мы должны постоянно совершенствовать наши инструменты и взаимодействие в сфере цифровых технологий. Сейчас важно сосредоточиться на повышении эффективности борьбы с телефонным мошенничеством», — подчеркнул глава региона.
В завершение заседания члены комиссии обсудили планы работы на следующий год.