Эксперты рассказали, во сколько обойдется новогоднее украшение дома

В «Ашане» стоимость пластикового елочного шара начинается от 5,99 рубля, стеклянного — от 69,99 рубля, отметили в пресс-службе сети гипермаркетов. Самую дешевую мишуру можно купить за 6,99 рубля, искусственную елку высотой 30 сантиметров — за 129,99 рубля, 180-сантиметровая искусственная елка обойдется в 1690,99 рубля. Цена за электрическую гирлянду начинается с отметки 119,99 рубля, декоративного венка — от 390,99 рубля. Таким образом, стоимость комплекта из искусственной елки высотой 180 сантиметров, гирлянды, елочных игрушек и декоративного венка начинается от 4 тысяч рублей.