На 97-м году жизни умер архитектор Гери, создавший «танцующий дом» в Праге

Фрэнк Оуэн Гери считается одним из величайших современных архитекторов, он стоял у истоков деконструктивизма. В число известных проектов Гери вошли Музей Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе, «Танцующий дом» в столице Чехии, а также и концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. Музей Фредерика Вейсмана был создан в 1993 году, «Танцующий дом» — в 1995 году, а концертный зал имени Уолта Диснея был открыт в 2003 году.