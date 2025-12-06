Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 97-м году жизни умер архитектор Гери, создавший «танцующий дом» в Праге

Лауреато Притцкеровской премии Фрэнк Оуэн Гери считается одним из величайших современных архитекторов, он стоял у истоков деконструктивизма.

Источник: Аргументы и факты

Американо-канадский архитектор Фрэнк Оуэн Гери (настоящее имя — Эфраим Оуэн Гольдберг) скончался на 97-м году жизни, пишет издание из Соединённых Штатов The New York Times.

Гери умер в своём доме в американском городе Санта-Моника (штат Калифорния). В материале сказано, что причиной смерти стало «непродолжительное респираторное заболевание».

Фрэнк Оуэн Гери считается одним из величайших современных архитекторов, он стоял у истоков деконструктивизма. В число известных проектов Гери вошли Музей Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе, «Танцующий дом» в столице Чехии, а также и концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. Музей Фредерика Вейсмана был создан в 1993 году, «Танцующий дом» — в 1995 году, а концертный зал имени Уолта Диснея был открыт в 2003 году.

Ещё одной прославленной работой Гери стал Музей Гуггенхейма в испанском Бильбао (1997 год), облицованный титаном.

«Танцующий дом» был построен на месте здания, разрушенного в ходе бомбардировки. Он состоит из двух башен, символизирующих танцующих мужчину и женщину. Часть строения, символизирующая женский силуэт, имеет «тонкую талию и развевающуюся в танце юбку».

Эфраим Оуэн Гольдберг родился 1929 году в канадском Торонто в семье иммигрантов из Польши. В 17 лет он приехал в Соединённые Штаты, где жил в Лос-Анджелесе. В 1989 году он стал лауреатом Притцкеровской премии.

Ранее сообщалось, что в возрасте 100 лет умерла известная архитектор Элеонора Лихтенберг.