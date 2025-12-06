В Роспотребнадзоре объяснили, какую икру не следует покупать

Покупать красную икру, в составе которой есть пищевая добавка Е-239, не рекомендуется, так как этот консервант запрещен, потому что при его использовании выделяются токсичные вещества. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
— Не покупайте икру, в составе которой содержится пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, но с 2010 года она запрещена, поскольку при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). При этом допускается использование консервантов: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213, — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что нужно изучать маркировку продукции: на упаковке должны быть наименование рыбы, дата производства и фасовки. Отдавать предпочтение лучше икре в жестяной банке, на которой имеются дата изготовления, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, смены и индекс рыбной промышленности «Р».
В Роспотребнадзоре не рекомендуют покупать икру на рынках или у частных лиц, передает РИА Новости.
Сервис доставки «Купер» выяснил, что уже в начале ноября количество заказов с красной икрой выросло на пять процентов. Традиционно наибольший спрос ожидается в преддверии Нового года, а также на Рождество и Масленицу.