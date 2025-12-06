В Роспотребнадзоре объяснили, какую икру не следует покупать

— Не покупайте икру, в составе которой содержится пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, но с 2010 года она запрещена, поскольку при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). При этом допускается использование консервантов: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213, — говорится на сайте ведомства.