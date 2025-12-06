Юбилейная «Джаз-лихорадка» пройдет в Перми без Долиной, но с мировыми звездами. Афиша

Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» (12+) в 20-й раз пройдет в Перми 13 и 14 декабря. Об этом сообщили организаторы. Хедлайнерами заявлены трио Олега Бутмана и бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос. В программе также — выступления джазменов из Перми, Екатеринбурга и Уфы. Певица Лариса Долина, приезжавшая на фестиваль три года назад, в афише этого года не значится.