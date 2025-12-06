Звонок «трейдера» оставил хабаровчанку без миллиона

В Хабаровске 6 декабря 63-летняя женщина стала жертвой мошенников и лишилась более 1 млн рублей, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Хабаровчанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником трейдерского агентства, и предложил «дополнительный доход» с обещанием быстрой прибыли и упущенной выгоды при отказе. «Я работаю бухгалтером, имею экономическое образование, и, просчитав все расходы и доходы, я согласилась», — рассказала пострадавшая.
Злоумышленник подробно объяснил, как установить приложение, зарегистрироваться и открыть личный кабинет. Под его руководством женщина перевела деньги через электронные терминалы, но вывести их обратно не удалось.
«Я надеялась, что это сбой программы, и смогу вернуть деньги, но когда агентство перестало выходить на связь, поняла, что меня обманули», — добавила она.
За несколько дней хабаровчанка потеряла 1,1 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Прокуратура Хабаровского края предупреждает: не переводите деньги незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков, сервисов или госучреждений, и звонят с предложением инвестиций.